Полуторагодовалая девочка наглоталась таблеток, пока ее мать отвлеклась. Ребенок в реанимации

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту отравления 1,5-годовалого ребенка лекарствами.

Девочка поступила в приемный покой детской больницы сегодня утром. Она находится в реанимационном отделении. По данным прокуратуры, инцидент случился в 6:30 утра. 25-летняя мать занималась домашними делами и не заметила, как ее дочь нашла находившиеся в свободном доступе лекарства и съела несколько таблеток.

Семья, в которой воспитывается девочка, состоит на профилактическом учете. Условия для ребенка признаны социально-опасными, так как родители ранее не исполняли свои обязанности по воспитанию.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей. Проверка также коснется органов опеки, которые должны были следить за этой семьей.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube