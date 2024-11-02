Грузовик «Скания» влетел в «Донгфенг», извлекающий из кювета «газель». Погиб человек (ФОТО)

Сегодня ночью на 304-м км трассы Пермь – Екатеринбург в Первоуральском районе столкнулись несколько автомобилей, один из водителей погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель грузовой автомашины «Скания» ехал слишком быстро, не учел погодные условия и врезался в стоящий справа на обочине грузовик «Донгфенг» с полуприцепом «Шмитц», который в этот момент извлекал из кювета съехавшую «газель». После удара «Донгфенг» отбросило на ехавший в попутном направлении автомобиль «Киа Оптима».

В результате ДТП водитель «Скании», 55-летний мужчина, скончался на месте. Остальные участники в аварии не пострадали.

Установлено, что погибший проживал в Пермском крае, имел стаж вождения 37 лет, перевозил сборный груз из Перми.

На дороге в месте аварии было скользко. В отношении организации, не принявшей необходимые меры по приведению дорожного полотна в безопасное состояние, будут приняты меры административного воздействия.

Первоуральск, Елена Владимирова

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