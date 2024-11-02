Женщина получила 1,6 млн рублей пособий на несуществующего ребенка

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат. Государству причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемая представила в государственные учреждения поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о рождении ребенка. После чего получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие выплаты.

При этом женщина детей не рожала и не усыновляла, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

С сентября 2017 года по апрель 2024 года обвиняемая получила социальные выплаты на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube