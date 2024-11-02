«Весной решим, ехать ли в принципе»: группа «Алиса» обиделась на уральцев

Группа «Алиса» перенесла концерт в Екатеринбурге на апрель 2025 года, но только при условии, что билеты будут хорошо продаваться. Пока дела обстоят иначе.

«Концерты: Екатеринбург, Пермь, Новосибирск – уходят на апрель. Причина – низкая продажа билетов. Да, уважаемые, дела обстоят именно так.

Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что – одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном…

Не хотите – не надо.

Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», – сообщается на странице «Алисы» в соцсети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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