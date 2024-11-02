На свердловских трассах каждую неделю ловят около 300 пьяных водителей

Свердловская Госавтоинспекция каждую неделю выявляет почти 300 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования. Такую статистику привел глава ведомства Алексей Спиридонов в эфире ОТВ.

По словам главного инспектора, чаще всего пьяные водители попадаются в выходные и праздничные дни. Во время профилактических рейдов ГАИ задерживает от 30 до 60 нарушителей. Одной из мер, направленных на снижение числа нетрезвых водителей на дорогах, стала конфискация автомобилей. С начала 2024 года в Свердловской области конфисковано уже более 200 машин у тех, кто повторно сел за руль пьяным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube