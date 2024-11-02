В шиномонтажках Екатеринбурга вторая волна желающих переобуться к зиме

Со вчерашнего дня в шиномонтажных мастерских Екатеринбурга наблюдается вторая волна желающих сменить колеса к зиме. Как сообщает «Новый День», основная часть автомобилистов оперативно переобулись еще в сентябре – после предупреждения о первых заморозках и снеге. Однако есть и те, кто считает, что менять колеса нужно только когда температуры окончательно перейдут за ноль по ночам и начнутся обильные осадки в виде снега – чтобы не портить шипованную резину об асфальт.

Между тем, 2 и 3 ноября в Екатеринбурге действует штормовое предупреждение об обильных снежных осадках, а ГАИ города сообщает о гололеде. Таким образом, сезон летних шин можно считать в 2024 году окончательно закрытым.

Екатеринбург, Елена Васильева

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