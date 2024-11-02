На дорогах Свердловской области – опасный гололед

Свердловская Госавтоинспекция заявила о сложной ситуации на дорогах из-за гололедицы. Скользкие участки выявляются в разных районах.

«Данное состояние покрытия опасно для автомобилистов, так как может привести к потере управляемости транспорта и аварийным ситуациям. Призываем всех участников перестроить манеру езды на зимний стиль: двигаться на пониженной скорости, учитывая состояние дорожного полотна, погодных условий и видимости, исключить опасные маневры на скользком покрытии и выдерживать достаточную дистанцию до двигающихся рядом транспортных средств», – сообщили в ГАИ.

Информация о гололеде передается в дорожные службы для приведения дорог в безопасное состояние.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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