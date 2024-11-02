Ученые, гаишники и депутаты объединились против самокатчиков

Ученые, сотрудники ГИБДД, депутаты и чиновники собрались в Уральском государственном юридическом университете, чтобы обсудить защиту горожан от самокатчиков. Проблема очень актуальна: только в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в 4 раза, сегодня их почти 13 тысяч.

«Резонансные случаи ДТП с участием самокатов, которые произошли в этом году, стали поводом для того, чтобы аккумулировать на одной площадке силы представителей администрации Екатеринбурга и других городов, законодательной власти, научного сообщества, чтобы мы могли решить, как сделать более эффективным правовое регулирование, ликвидировать пробелы в законодательстве, которые признаются всеми участниками круглого стола», – рассказала профессор кафедры предпринимательского права УрГЮУ Мария Бажина.

Депутат заксобрания Алексей Свалов подчеркнул, что корень проблемы – в том, что до сих пор нет никакой законодательной базы, которая могла бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты.

«К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности», – заявил депутат.

Свердловская область находится в топе регионов по числу аварий с самокатами. За прошедшие 9 месяцев только официально зарегистрировано 145 ДТП с участием самокатчиков, одно из них – со смертельным исходом. Но реальных цифр не знает никто, потому что большинство пострадавших просто никуда не обращаются, не веря, что можно добиться справедливости. Установить виновника аварии в большинстве случаев невозможно. В настоящее время система верификации несовершенна, обмануть ее может любой несознательный пользователь.

«Наиболее действенная мера профилактики подобных происшествий – это верификация личности пользователя средством индивидуальной мобильности. На сегодня большая часть водителей СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта», – рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.

К примеру, в Москве в тестовом режиме планируется ввести авторизацию пользователей кикшеринговых компаний в приложении аренды через сервис «Госуслуги». Это лишит возможности несовершеннолетних использовать подложные аккаунты, что является настоящей проблемой.

Ряд городов Российской Федерации решил проблему на муниципальном уровне. В Верхней Пышме, где отсутствует необходимая инфраструктура для перемещения на СИМ, введен запрет на размещение электросамокатов на территории городского округа. В Екатеринбурге перемещения на СИМ запрещены в городских парках и на некоторых центральных улицах города. Систему запретов предстоит усовершенствовать, поскольку самокатчики продолжают нарушать установленные ограничения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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