Уральских овощеводов освободят от налога

Правительство Свердловской области разработало законопроект, который предусматривает обнуление единого сельскохозяйственного налога для производителей картофеля и овощей, сообщили в ДИПе.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разработан законопроект, направленный на поддержку производителей овощей. Предполагается на три года освободить их от уплаты налога при условии, что размер доходов от производства такой продукции составляет не менее 50%», – сказал министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков.

По замыслу чиновников, освободившиеся средства овощеводы вложат в развитие производства. Ожидается, что за счет этого уровень средней заработной платы в хозяйствах к 1 января 2028 года повысится до 60 210 рублей, что на 51% выше 2023 года. Тогда сумма от НДФЛ, которая дополнительно поступит в областной бюджет, составит за период 2025-2027 годов 24 млн 512 тыс. рублей. Это позволит компенсировать потери областного бюджета от установления пониженных налоговых ставок на единый сельхозналог.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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