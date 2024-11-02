13-летняя девочка с друзьями закошмарила целый поселок

В поле зрения силовиков попала компания подростков из Артемовского района, которую возглавляет 13-летняя девочка. Они хулиганят, дерутся, прогуливают школу.

«Группа подростков, проживающих в поселке, применяет психологическое и физическое насилие по отношению к другим несовершеннолетним, которые не поддерживают с ними дружеских отношений. Кроме того, проверяется информация о том, что эта группа подростков бродяжничает, употребляет спиртное, не посещает образовательное учреждение», – сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что 13-летняя девочка – из неблагополучной семьи. Ее мать сейчас находится в колонии за торговлю наркотиками. Отец ранее судим и сам просит сотрудников полиции изолировать от общества дочь, которая, по его словам, не поддается воспитанию.

«Чересчур активная девушка состоит на учете за употребление алкоголя и иные противоправные поступки. Всего эта семья имеет 5 детей. Трех пытается воспитывать отец, а двое других за причастность к кражам и угонам полицией уже помещены в учреждение закрытого типа. Тринадцатилетняя гроза района пока не является субъектом по уголовному праву, чтобы можно было ее наказать. В отношении нее в настоящее время в территориальном ОВД находятся в производстве материалы за причастность к побоям и угрозе жизни. Личности ее юных сообщников представителями МВД тоже установлены. Руководство местного отдела полиции совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района и судом решают вопрос о направлении трудного подростка в специализированное учреждение», – отметил полковник Горелых.

Артемовский, Елена Владимирова

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