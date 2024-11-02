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Суббота, 2 ноября 2024, 12:37 мск

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Боец из Екатеринбурга одержал победу на турнире ONE Championship

Фото: клуб «Архангел Михаил»

Российский боец из спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил» Иван Бондарчук одержал победу в поединке против азербайджанца Сулеймана Сулейманова на турнире ONE Championship Friday Fights 85 в Бангкоке. Прежде у спортсмена из Баку не было поражений, но встреча с екатеринбуржцем испортила его статистику. Единогласным решением судей победу одержал Бондарчук.

Отметим, на бое екатеринбургского спортсмена присутствовал известный актер Рассел Кроу, который готовится к роли тренера в фильме о смешанных единоборствах «Зверь во мне». «Поединок Ивана может войти в картину в роли общего антуража», – уточнили в пресс-службе «Архангела Михаила».

Екатеринбург, Елена Сычева

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