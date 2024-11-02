В День народного единства на Урале подморозит

Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные и праздничные дни.

По сообщению Уралгидрометцентра, в воскресенье, 3 ноября, в регионе будет облачно, пройдут осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, на юге с дождем). В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах, метель, на севере и в горах – снежные заносы. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горах до 23 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем -3…2°.

В Екатеринбурге завтра днем пройдут небольшие осадки (мокрый снег, снег), на дорогах гололедица. Порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-2°.

4 ноября на север Урала поднимется циклон, в Свердловской области осадки почти прекратятся, но повсеместно станет холоднее.

В понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Местами гололедица. Температура воздуха ночью 4 ноября -2…-7°, 5 ноября -4…-9°, днем 0…-5°. В Екатеринбурге будет преимущественно без осадков, температура воздуха 4 ноября -3°, 5 ноября -5°, днем -2 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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