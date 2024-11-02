L'one спел про бойца RCC в новой песне

Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'one, спел про звезду лиги кулачных поединков RCC Hard Олега Фомича в песне с нового альбома «Перосмани».

В треке «Майбах» есть такие слова:

«Ни дня без добычи» – меня кличут так,

Ближняя дистанция, бью, как Фомич,

Следующая станция «Майами бич»,

Цель в прицеле, знаю, как ее достичь».

Презентация песни состоялась за несколько дней до поединка Олега Фомича. 9 ноября в Тюмени он проведет бой против одного из сильнейших кулачников России Гаджи Автомата. Встреча станет главным событием турнира RCC Hard 11.

Это не первый раз, когда известные исполнители используют имена спортсменов RCC в своих песнях. Например, группа «Каспийский груз» упоминала Петра Яна в треке «Сердце», а Drammatix и вовсе посвятили этому бойцу клуба «Архангел Михаил» целую песню.

Екатеринбург, Елена Сычева

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