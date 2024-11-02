Житель Екатеринбурга вместо Дубая попал в полицию

48-летний житель Екатеринбурга собрался полететь в Дубай, а вместо этого попал в отделение полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО, в ожидании рейса екатеринбуржец распивал крепкий алкоголь в одном из кафе аэропорта, потом отправился на посадку. Представители авиакомпании, заметив явные признаки опьянения, отказали гражданину в посадке и перелете, в ответ нарушитель начал материться.

При доставлении в дежурную часть мужчина оказал сопротивление транспортным полицейским, на него пришлось надеть наручники.

В линейном отделе сотрудники полиции направили доставленного на освидетельствование на состояние опьянения, однако от экспертизы мужчина отказался.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти».

Административные материалы направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube