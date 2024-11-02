Дорожные камеры научились распознавать новый вид нарушений

«Умные» камеры на дорогах Свердловской области теперь будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД – пересечение сплошной линии разметки 1.1 перед перекрестками. В этом случае водителя ждет штраф 1500 рублей.

Как рассказал в эфире ОТВ начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Спиридонов, маневренное перестроение затормаживает общее движение транспорта и создает аварийные ситуации. Чтобы снизить количество ДТП и разгрузить перекрестки, данный состав правонарушения был зашит в программу дорожных камер.

«Выявлять административные правонарушения и составлять протоколы в автоматическом режиме мы имеем право только тогда, когда комплекс фотовидеофиксации сертифицирован на нарушение ПДД. Сейчас камеры распознают много нарушений, но на территории Свердловской области они могут фиксировать только 15 из них», – пояснил главный инспектор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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