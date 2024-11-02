Для уборки снега приготовили 1237 единиц спецтехники

В Свердловской области подготовились к уборке автомобильных дорог от снега. После начала снегопадов на трассы выйдут 1237 единиц техники. Подрядные организации заготовили 509 тысяч тонн песко-соляной смеси для борьбы с гололедом, сообщили в ДИПе.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, уже в ближайшее время в регион с запада придет снежный фронт. Вместе с ним ожидается небольшое потепление до +2 градусов, из-за чего значительная часть снега может растаять, однако ночью температура воздуха вновь опустится до отрицательных значений – автомобилистов и пешеходов ждет гололед. От качества работы подрядных организаций и зимнего содержания дорог напрямую зависит безопасность движения.

Контролировать состояние дорог помогают комплексные посты дорожного контроля. На региональной сети установлено 57 таких устройств, которые в режиме реального времени фиксируют гололед или снег на проезжей части и ведут фотофиксацию участков автодорог, где они установлены. Данные с метеопостов поступают в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу, включающую специалистов подрядных организаций и «Центральную диспетчерскую службу». Эта служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом и пассажирскими автотранспортными предприятиями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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