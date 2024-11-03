Энергетики в связи с непогодой перешли на особый режим работы

Энергетики ПАО «Россети Урал» на территории Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае с вечера 2 ноября перешли в режим повышенной готовности в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. Напомним, что 2 и 3 ноября на Урале и в Перми ожидают снег и сильный ветер.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ПАО «Россети Урал», установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиалов энергокомпании. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиалов компании находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области.

Речь также идет и о введении круглосуточного дежурства производственного персонала, постоянной его готовности в течение кратчайшего времени выехать на ликвидацию возможных технологических нарушений. В сетевом комплексе ПАО «Россети Урал» на праздничные дни введен запрет на плановые работы.

Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0220 (звонок по России бесплатный). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.

На сайте электросетевой компании работает интренет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте «Россети Урал». Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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