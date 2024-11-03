Штормовое предупреждение о сильном ветре продлили до 4 ноября

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на Урале и 4 ноября. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, в ночь на понедельник местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами 25-28 м/с. Соотвествующие предупреждения уже разосланы на телефоны жителей Свердловской области. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, что со 2 ноября на Среднем Урале действует штормовое предупреждение о сильном снеге и ветре. В связи с неблагоприятными метеоусловиями свердловские энергетики перешли с 18 часов 2 ноября на особый режим работы, подготовившись устранять возможные проблемы на ЛЭП.

Екатеринбург, Елена Васильева

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