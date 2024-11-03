Из-за обледеневших дорог в Свердловской области произошло больше 60 ДТП

Осложнение дорожных условий наблюдается в северо-западной и восточной части региона, где накануне прошли осадки в виде дождя со снегом, уличные температуры с положительных отметок понизились до отрицательных. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной ГАИ, в результате непогоды жороги обледенели, что спровоцировало аварии. По состоянию на 8.00 часов, за сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается.

Из-за несвоевременной обработки автодорог и непринятия мер по предотвращению заторовых ситуаций, сегодня в утренние часы осложнилось движение грузового транспорта на 276 км трассы «Пермь- Екатеринбург», в районе Бисерти. Автоинспекторы направили дорожным службам требование о выведении дополнительной техники для обработки дорожного покрытия противогололедными материалами. Помимо этого, ранее, на нескольких участках дорог, ведомством вводились временные ограничения движения для всех видов транспорта, возбуждены административные производства по ст.12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают мониторить состояние трасс в круглосуточном режиме, принимать меры надзорного реагирования.

В ГАИ призвали водителей быть осторожными и переходить на аккуратный зимний стиль вождения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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