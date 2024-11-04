Добро пожаловать к нам на Урал – Уральский подпред принял делегацию с Донбасса

Полномочный представитель президента России Артем Жога встретился с ветеранами специальной военной операции из Донецкой Народной Республики. Встреча состоялась в филиале фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге. Делегация из 20 человек приехала в Свердловскую область для знакомства с регионом и обмена опытом, сообщает пресс-служба полпредства.

«Добро пожаловать к нам на Урал. Подчеркиваю, к нам. Потому что за первый месяц работы Урал стал для меня родным. Недавно я был в Тобольске и понял, что я, можно сказать, родился здесь, потому что исторически Тобольская губерния включала в себя территорию Магаданской области. Так что я местный», – обратился к участникам встречи Артём Владимирович. Он отметил, что Урал – это не только «сердце России», но и регион с огромным потенциалом не только в оборонно-промышленном комплексе и других отраслях.

Полпред акцентировал внимание на том, что главное достояние Урала и всей страны – это люди. «Трудовые коллективы на заводах, учителя, медики, наши воины-защитники, школьники, которые пишут такие замечательные письма парням на передний край, серебряные волонтеры. Это весь наш народ без исключения. И враг это понимает, он видит нашу силу. А наша сила – в единстве», – уверен полпред.

На встрече обсудили вопросы обеспечения протезами ветеранов СВО, работу социальных координаторов, а также совместные проекты Урала и Донбасса.

Также Артём Жога вместе с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым осмотрел Свердловский филиал фонда «Защитники Отечества».

Екатеринбург, Елена Васильева

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