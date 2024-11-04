Екатеринбурженка нашла у своего ребенка симптомы вируса Коксаки

В России среди детей распространяется вирус Коксаки – случаи заболевания регистрируют у дошколят и школьников в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции, сообщает SHOT.

Как сообщает «Новый День», в Екатеринбурге официально ситуация с заболеваемостью пока спокойная, однако одна из читательниц сообщила агентству, что нашла у своего заболевшего ребенка сыпь на ладонях и ступнях, а также проявления стоматита. Ребенок садик не посещает, к врачу за больничным родители не обращались. Мать предполагает, что вирус они подхватили в игровой зоне в ТЦ, который посещали в пятницу.

Напомним, что вирус Коксаки – рядовое явление для турецких курортов, вспышки его бывают в отелях ближе к концу сезона и носят массовый характер.

Напомним, что накануне российские власти сообщили, что запросили у турецкой стороны информацию о вирусе, который, якобы подхватили российские туристы на курортах Белека. Турецкая сторона пока официально ничего не подтверждала и не опровергала.

Екатеринбург, Елена Васильева

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