Женщина на иномарке сбила двух пешеходов

В Екатеринбурге 59-летняя женщина на «Фольксвагене» сбила двух пешеходов – молодого человека и девушку.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, инцидент произошел вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского – Карла Маркса.

По предварительным данным, женщина сбила двух людей, переходивших перекресток по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

29-летняя девушка и 21-летний юноша с переломами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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