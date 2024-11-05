Пьяный пассажир рейса в Сочи проснулся и внезапно напал на соседа

Пьяный пассажир рейса Екатеринбург – Сочи устроил драку на борту. Пострадал мужчина, сидевший в соседнем кресле. Инцидент произошел на четвертом часу перелета, незадолго до посадки.

«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, весь полет не подавал никаких признаков буйства, он спал, но за 20 минут до начала снижения он проснулся, и его крайне возмутила внешность соседа. Бортпроводники попытались разрешить конфликт, но дебошир ударил мужчину кулаком по лицу и рассек ему бровь», – сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Командир воздушного судна запросил у диспетчеров полицию и скорую по прибытии. После благополучной посадки дебошира сняли с борта полицейские, а пострадавшему оказали помощь прибывшие медики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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