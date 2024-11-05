Боксер RCC стал чемпионом мира по версии IBA

Боксер екатеринбургской лиги RCC Boxing Promotions Харитон Агрба накануне вечером завоевал пояс чемпиона мира IBA. На турнире, который прошел в Самаре, он одержал победу над аргентинцем Габриэлем Росой, у которого прежде не было поражений.

Судьи оценили точные попадания Агрба и единогласным решением со счетом 99-91 дважды и 98-92 отдали победу Харитону. Агрба стал третьим боксером RCC, завоевавшим титул чемпиона мира IBA. Всеволод Шумков и Шарапутдин Атаев являются действующими чемпионами в своих весовых категориях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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