В Техуниверситете УГМК пройдет «Открытая лабораторная»

В Техническом университете УГМК (Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3) пройдет «Открытая лабораторная». Это всероссийская акция, направленная на популяризацию естественных наук. Участники сначала пишут лабораторную, а после разбирают каждое задание.

Завлабом, который будет отвечать на вопросы и помогать участникам лабораторной, станет доцент Техуниверситета, преподаватель экологии по авторскому практико-ориентированному курсу Елена Авраамова, сообщили в университете.

Набравшие наибольшее количество баллов по итогам лабораторной, получат призы от партнеров акции.

Отметим, что перед началом лабораторной можно будет послушать научно-популярную лекцию «Кибербезопасность в современном мире: как защитить себя в цифровом пространстве». Ее прочтет заведующий кафедрой информационных технологий, кандидат педагогических наук Сергей Горбатов.

Вход для всех желающих (от 14 лет) будет свободным, но нужна предварительная регистрация. Лекция начнется в 11:00, а лабораторная – в 12:00.

Напомним, в прошлом году участие в акции на базе Техуниверситета УГМК приняли около 150 человек из городов Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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