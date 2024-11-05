На учительницу напал преступник, отсидевший 35 лет (ФОТО)

В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга на 45-летнюю женщину-преподавателя напал неоднократно судимый 60-летний рецидивист.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, это случилось днем 1 ноября. Преступник отобрал у женщины рюкзак, в котором были документы, банковская карта и ноутбук. При этом, когда жертва начала сопротивляться, нападавший ударил ее в лицо.

Сотрудники полиции быстро установили личность и задержали подозреваемого. Выяснилось, что фигурант ранее неоднократно был судим за кражи, грабежи, разбои и убийство. Он начал свою криминальную карьеру еще в 1979 году и провел местах лишения свободы в общей сложности порядка 35 лет.

Полицейские изъяли у него похищенный рюкзак с ноутбуком и документы. Деньги в сумме 3 тысяч рублей мужчина успел потратить. Кроме того, в жилище подозреваемого полицейские обнаружили множество сумок и других личных вещей, которые мужчина также мог похитить. Он арестован. Правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды подобных нападений.

Полиция просит всех, кто опознал этого человека и располагает информацией о его противоправной деятельности, обращаться по телефонам: 356-42-04 или 102 (02), а также лично в отдел полиции № 4 г. Екатеринбурга (ул. Бардина, 41).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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