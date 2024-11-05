Кассир банка пыталась отсудить недостачу у последней клиентки

В Екатеринбурге суд отказал кассиру банка, которая пыталась отсудить недостачу у последней клиентки. Операционистка весь день выдавала и принимала деньги, а вечером обнаружила, что в кассе не хватает 55 тысяч рублей. Женщина закрыла недостачу банку, а после пошла судиться с клиенткой, которую обслуживала в тот день последней.

«Кассир решила, что выдала лишние средства женщине, которую обслуживала последней. Та снимала крупную сумму и, возможно, не пересчитала наличные. Но в суде клиентка банка пояснила, что получила в кассе ровно столько средств, сколько запрашивала. Доказать обратное истец не смогла», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Там уточнили, что изучение записей видеонаблюдения не внесло ясности, по ним не было понятно, действительно ли кассир выдала именно последней клиентке больше денег, чем нужно.

«Суд отметил, что спорная банковская операция являлась не единственной в день обнаружения кассиром недостачи, но то, что она была последней, – не доказывает факт передачи 55 тысяч рублей именно ответчику. В удовлетворении исковых требований было отказано. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу истца, также не нашел оснований для изменения судебного акта», – добавили в инстанции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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