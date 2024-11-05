Здоровье уральцев улучшилось благодаря подводным велосипедам (ФОТО)

Акватренажеры российского производства помогают свердловским врачам восстанавливать здоровье пациентов после заболеваний и травм.

Как рассказали в ДИПе, подводные велосипеды ставят на дно бассейна на глубину около метра. Тандем водных процедур и механотерапии хорошо влияет на состояние мышц, суставов и связок. С помощью таких аквабайков специалисты санатория «Липовка» вернули свободу движения молодому уральцу со сложным переломом ноги, обеспечив мужчине возможность водить автомобиль, заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Илья оступился на лестнице в подъезде и сломал левую голень. После операции два месяца на месте травмы держался отек, нога болела и не давала мужчине нормально передвигаться. Реабилитация в «Липовке», включавшая занятия на аквабайках, высокоинтенсивный лазер, радоновые ванны и лечебную физкультуру, помогла ему.

Аналоги механических тренажеров, предназначенные для занятий в воде, позволяют восстанавливаться также после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. Российские подводные велосипеды успешно используют в комплексном восстановлении людей после травм, операций на опорно-двигательном аппарате, нарушений центральной нервной системы. Подобные водные тренировки особенно хороши для людей с избыточным весом – вода поддерживает тело, уменьшая воздействие силы тяжести, а простые упражнения укрепляют мышечный корсет, способствуют достижению красивой осанки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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