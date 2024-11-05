Иностранцам полюбились уральские макароны

С начала 2024 года уральские производители экспортировали 13 тысяч тонн макаронных изделий общей стоимостью более 800 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, объемы поставок увеличились на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В стоимостном выражении рост составил почти 20 %.

Основным покупателем уральских макарон стал Казахстан. На эту страну пришлось 42% экспорта изделий из твердых сортов пшеницы. Второе место занял Туркменистан с долей 25% от всей продукции. На сегодняшний день макароны поставляются в 21 страну.

«Растущий интерес к пищевой промышленности Урала демонстрирует Ближний Восток. С марта начались поставки макарон в Эмираты. Уже отправлено полторы тонны. Совершенствование инфраструктуры и логистических цепочек позволяют региональным участникам внешнеэкономической деятельности эффективно доставлять продукцию на новые рынки сбыта. Отмечу, в целом отгрузки предприятий УрфО составляют более 14% по весу и 7 % от экспорта макаронных изделий России»,– подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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