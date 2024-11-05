Сотрудники ГК УГМК-Телеком приняли участие в крупнейшей международной выставке «Дорога 2024»

Сотрудники группы компаний УГМК-Телеком приняли участие в международной специализированной выставке «Дорога 2024», посвященной передовым технологиям и разработкам в области строительства, содержания и ремонта автодорог и искусственных сооружений. Крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет экспертов и представителей дорожно-транспортного комплекса страны, проводится при поддержке министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства.

В этом году 11-ую по счету выставку провели в Екатеринбурге. Участие в событии приняло свыше 3000 специалистов дорожного хозяйства, а инновационные разработки представили более 200 крупнейших дорожно-строительных компаний.

Эксперты группы компаний УГМК-Телеком на протяжении трех дней обсуждали актуальные отраслевые вопросы и участвовали в дискуссиях в рамках деловой программы. В этом году особое внимание было уделено разработкам в области интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и цифрового развития отрасли, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

УГМК-Телеком имеет большой опыт установки элементов интеллектуальных транспортных систем в регионе. С 2020 года компания активно внедряет инновационный и высокотехнологичный подход к управлению дорожно-транспортной инфраструктурой Екатеринбурга и Нижнего Тагила, чтобы повысить безопасность дорожного движения и качество жизни населения. Над реализацией проектов по развитию ИТС в Свердловской области работает большая команда инженеров, сметчиков и несколько бригад, занимающихся строительно-монтажными и пуско-наладочными работами.

Элементы ИТС позволяют проводить мониторинг дорожной ситуации, собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов.

«В подготовке к выставке было задействовано свыше десяти сотрудников группы компаний, проделана огромная работа. Помимо успешной презентации наших продуктов, на объединенном стенде «Цифровая Эра Транспорта» мы активно участвовали в дискуссиях по вопросам повышения безопасности участников дорожного движения на дорогах страны, обменялись полезными контактами и пришли к некоторым важным соглашениям, проработкой которых сейчас будем заниматься», – рассказывает заместитель директора продуктового центра по продажам ПЦ «Интеллектуальные транспортные системы» Евгений Евсеев.

В завершающий день выставки представители делегации УГМК-Телеком получили диплом участника выставки, а также благодарственное письмо за поддержку и активное участие в выставке на объединенном стенде «Аллея ИТС» Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта».

Екатеринбург, Елена Васильева

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