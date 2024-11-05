На екатеринбургской стройке обрушились перекрытия

Сегодня днем на стройплощадке в Орджоникидзевском районе произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на проспекте Космонавтов при строительстве детского сада обрушились перекрытия.

«По предварительной информации, сегодня, 5 ноября 2024 года, около 15 час. на территории строящегося объекта рабочий при выполнении работ по заливке перекрытий получил тяжелые травмы в связи с их частичным обрушением», – сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении строительных работ.

Выясняется, является ли пострадавший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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