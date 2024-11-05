На Урале снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 25,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это ниже уровня прошлой недели на 12,5% и ниже среднемноголетних данных на 8,5%. 50,9% заболевших – дети, сообщили в Роспотребнадзоре.

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены риновирусы, боковирусы, аденовирусы, SARS-CoV-2, вирусы парагриппа и гриппа В.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня выявлена в Арамильском, Сысертском ГО и ЗАТО Свободном.

В Екатеринбурге заболели 12,6 тысяч человек, что меньше предыдущей недели на 9,5% и ниже среднего многолетнего уровня на 11,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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