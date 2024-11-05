Воры взломали дверь магазина и унесли сливочное масло

Сегодня ночью два злоумышленника проникли в продуктовый магазин на улице Тверитина и вынесли оттуда все сливочное масло.

«Воры в масках и черной одежде разбили дверь и ворвались в лавку на Тверитина. Забрали весь запас ценных брикетов, украли деньги из кассы и вынесли несколько шоколадных коктейлей. Владельцы оценили ущерб в 100к. «Масляных» грабителей пока не нашли, но хозяева просят местных дать знать, если кто-то будет продавать молочку с рук», – сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Напомним, в последние недели сливочное масло резко поднялось в цене. Килограмм масла уже стоит более 1111 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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