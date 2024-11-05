В городе, который страдает от коммунальных проблем, решили построить мусорный полигон

Город Первоуральск Свердловской области – один из самых часто попадающих в коммунальную повестку в негативном свете. Круглый год жители города страдают от проблем с качеством воды, которая имеет резкий запах и меняет цвета от желтого и зеленого до коричневого и черного. Периодически вода в кранах пропадает вовсе, зато появляется на улицах, подтапливая дворы, дороги и тротуары. Горожане в соцсетях и на «Госуслугах» жалуются в различные ведомства на состояние дорог, тротуаров и детских площадок. Однако чиновники отвечают, что денег на это нет. Зато они нашлись на строительство четвертого по счету мусорного объекта в Первоуральске.

Так, администрация города вынесла на прошлое заседание думы просьбу согласовать правки в бюджет – и депутаты одобрили выделение 25 млн рублей. Сумма пойдет не на собственно устройство мусорного полигона, а лишь на разработку проектно-сметной документации.

«Целесообразность решения администрации неясна. Во-первых, в терсхеме обращения с твердыми коммунальными отходами есть полигон, он действует, к тому же, рядом также имеются похожие объекты, это полигон ТБО в Староуткинске, полигон в Ревде, плюс участки под промплощадку завода, которые арендует «ТБО «Экосервис». Для чего нужен еще один полигон, не совсем ясно. Во-вторых, в городе есть масса более острых проблем, требующих решения и бюджетных вложений», – прокомментировал депутат гордумы Дмитрий Хаймин, уточнив, что обратился в минЖКХ за пояснениями по поводу необходимости появления еще одного мусорного объекта.

«Уже несколько месяцев я пытаюсь добиться ремонта площадки во дворе. Она просто небезопасна, дети могут травмироваться. Мне сообщили в администрации, что на балансе она не состоит, но, возможно, ее смогут отремонтировать «при выявлении дополнительных бюджетных ассигнований», – рассказал житель города Степан.

Жителей дома на Сакко и Ванцетти, которые пожаловались на состояние лифта, не работающего неделями, в ведомствах отчитали за жалобу: «Назначили некий опрос, как было сказано в ответе, «для уточнения информации и пояснения фактов, разумеется, в рабочее время в будний день… в Екатеринбурге. То есть заведомо тогда, когда работающие люди не смогут приехать. Потом отписали мне, что я не явилась и никого не отправила вместо себя и что по документам от управляющей компании все в порядке», – пожаловалась жительница Первоуральска Алина.

Также остро стоит проблема с освещением в некоторых частях города, на что тоже указывают жалобы первоуральцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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