Водитель умер за рулем автомобиля возле СНТ «Поле чудес»

Пожилой водитель скончался прямо во время движения в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, трагедия произошла 5 ноября около 17:10 часов вблизи СНТ «Поле чудес». 73-летний водитель автомобиля «Иж» ехал по грунтовой дороге и потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Прибывшие на место ДТП медики установили, что водитель умер еще до аварии.

Органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, где специалисты установят причину гибели водителя.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что при плохом самочувствии следует воздержаться от поездки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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