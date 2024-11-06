От клещевого энцефалита на Урале погибли двое взрослых и один ребенок

В Свердловской области в этом году выросла заболеваемость клещевым энцефалитом, троих пациентов спасти не удалось.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, всего клещевым энцефалитом заболели 118 свердловчан, это в 1,6 раза выше 2023 года и в 1,5 раза – среднемноголетнего уровня.

Скончались от энцефалита три человека – двое взрослых 51 и 66 лет и один 7-летний ребенок. Никто из них не был привит, а одна из погибших женщин даже не заметила, что ее укусил клещ.

Сезон активности клещей начался 25 марта, закончился 1 ноября. Всего зарегистрировано 27 914 случаев нападения клещей, что на 22% выше прошлого года, но ниже на 15,5% среднемноголетнего уровня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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