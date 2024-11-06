«За такими станциями – будущее». Екатеринбургские депутаты оценили подготовку к зиме и перспективы развития Академической ТЭЦ

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы провела выездное заседание на Академической ТЭЦ – одной из самых новых тепловых электростанций в России. Станция обеспечивает теплом порядка 300 тысяч жителей Екатеринбурга, полностью закрывая энергопотребление Академического района, а также микрорайонов УНЦ, Вторчермет и Юго-Запад. В скором времени ТЭЦ еще нарастит мощности – до 2030 года на территории планируется построить и запустить новую котельную.

Академическая ТЭЦ

Депутаты осмотрели ТЭЦ: котлотурбинный цех, работающий энергоблок и главный щит управления. Станция, введенная в эксплуатацию в 2016 году, оснащена самым современным оборудованием, и именно на ней ПАО «Т Плюс» внедряет пилоты цифровых проектов. Например, на Академической ТЭЦ заработала система «Прогностика», которая распознает малейшие отклонения в работе оборудования и подает сигнал диспетчерам до того, как появилась проблема. Также на станции завершают проект цифрового двойника, на базе которого появится обучающий тренажер для персонала. На нем энергетики смогут моделировать любые внештатные ситуации и отрабатывать их.

«Лично у меня возникло чувство гордости, когда мы осматривали станцию. Благодаря техническим начинкам буквально несколько десятков человек управляют всем этим огромным комплексом, который работает на жизнеобеспечение Екатеринбурга. Город развивается, ежегодно в нем строится до полутора миллионов квадратных метров жилья. И то, что в квартирах каждый день есть тепло, свет и вода – заслуга энергетиков. Думаю, что будущее за такими станциями, как Академическая ТЭЦ», – поделился впечатлениями первый вице-спикер Екатеринбургской думы Михаил Матвеев.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников сообщил, что это уже четвертое выездное заседание депутатов на объектах ЖКХ. «В основном избиратели обращаются к депутатам по теме жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы касаются не только работы управляющих компаний, но и работы системы энергоснабжения. Чтобы отвечать на эти вопросы, депутат должен понимать, как все устроено в этой сфере. Так что такие выездные заседания и познавательные, и очень полезные», – отметил Колесников.

Инженеры также рассказали, как ТЭЦ готовилась к зиме. На станции этим летом модернизировали один водогрейный котел и заменили большой объем поверхностей нагрева котлов.

«Подготовка у нас началась еще в апреле, и мы провели весь комплекс запланированных ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании станции. Паспорт готовности к отопительному сезону Академическая ТЭЦ получила 14 октября. И на сегодняшний день станция уже набирает положенную тепловую нагрузку», – рассказал технический директор Академической ТЭЦ Андрей Семенов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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