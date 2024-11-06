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Среда, 6 ноября 2024, 13:51 мск

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Из-за ДТП трассу М-5 частично перекрыли

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Участок трассы М-5 в сторону Челябинска в районе Сысерти временно перекрыли. Там случилось ДТП – водитель грузового Mercedes не справился с управлением и влетел в отбойник.

«В результате ДТП люди не пострадали, движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе. Автоинспекторы работают на месте происшествиям, проводят процессуальные действия, регулируют поток», – сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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