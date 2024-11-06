В Академическом появятся еще три детских сада

В новом районе Екатеринбурга увеличится количество дошкольных учреждений. Детские сады расположатся в квартале «Олимпика», «Кварталах конструктивизма» и в квартале «Первый Академ». Всего детские учреждения смогут принять 700 воспитанников.

Детский сад в квартале «Олимпика» площадью 3800 кв. м рассчитан на 200 детей. Построить его планируют всего 10 месяцев. Два других детских сада, площадью 4 500 кв. м, рассчитаны на 250 детей каждый. На их строительство заложено 20 месяцев. Проекты зданий будущих дошкольных образовательных учреждений уже прошли госэкспертизу. Документацию подготовил мастер-девелопер Академического района – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Архитектурная концепция зданий будет выполнена в стилистических решениях кварталов, в которых они расположатся.

Детсад в квартале "Олимпика" Детсад в "Кварталах конструктивизма" Детсад в квартале "Первый Академ" Детсад в квартале "Первый Академ"

«Проект комплексного освоения территории «Академический» предусматривает в том числе и создание социальной инфраструктуры. При строительстве каждого квартала мы осуществляем проектирование школ и детских садов, чтобы объекты социальной инфраструктуры располагались в непосредственной близости от дома. Такая продуманная концепция становится возможной благодаря государственно-частному партнерству», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Сегодня в Академе функционирует уже 20 детских садов и 9 общеобразовательных школ.

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