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Среда, 6 ноября 2024, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

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Бывшую мисс Россия Софию Никитчук задержали за контрабанду золота

Фото пресс-службы ФТС

В аэропорту Внуково задержали экс-обладательницу титулов «Мисс Екатеринбург», «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира» Софию Никитчук. Она возвращалась из Ниццы через Стамбул в Москву и попыталась ввезти в страну ювелирные изделия примерно на 12 млн рублей. Речь идет о часах Patek Philippe, а также кольцах и колье Cartier.

Все драгоценности девушка попыталась пронести через «зеленый коридор», не декларируя. Сотрудникам таможни она пояснила, что т.к. золото принадлежит ей, то и декларировать его не надо. Никитчук грозит уголовная ответственность за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Фото пресс-службы ФТС России

Екатеринбург, Елена Сычева

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