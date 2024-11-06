Бывшую мисс Россия Софию Никитчук задержали за контрабанду золота

В аэропорту Внуково задержали экс-обладательницу титулов «Мисс Екатеринбург», «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира» Софию Никитчук. Она возвращалась из Ниццы через Стамбул в Москву и попыталась ввезти в страну ювелирные изделия примерно на 12 млн рублей. Речь идет о часах Patek Philippe, а также кольцах и колье Cartier.

Все драгоценности девушка попыталась пронести через «зеленый коридор», не декларируя. Сотрудникам таможни она пояснила, что т.к. золото принадлежит ей, то и декларировать его не надо. Никитчук грозит уголовная ответственность за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Фото пресс-службы ФТС России

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube