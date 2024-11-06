Уральские ученые вывели морозоустойчивый сорт яблок (ФОТО)

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УрФАНИЦ УрО РАН) вывели новый сорт яблок, который рекомендуют выращивать в Пермском крае, Свердловской, Нижегородской, Кировской областях, а также республиках Чувашия, Удмуртия и Марий-Эл.

Как сообщили в УрФАНИЦ УрО РАН, сорт яблони «Данила» устойчив к парше, зимостойкий, крупноплодный, с регулярной урожайностью – с одного дерева можно собрать около 30 кг плодов, а с 1 гектара – 162 центнера яблок.

Новый сорт имеет плоды правильной формы, средней массой 160 граммов, светло-желтого цвета с розовым румянцем. В плодах содержится 14 мг/100 г аскорбиновой кислоты.

Яблоки созревают в конце сентября – начале октября и могут храниться до конца ноября.

В 2024 году сорт яблони «Данила» включен в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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