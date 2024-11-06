Артему Жоге показали, как собирают «Упырей» (ФОТО)

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал на предприятии «УралДронЗавод», которое занимается серийным производством FPV-дронов «Упырь». Полпред отметил, что важно поддерживать талантливых разработчиков, которые готовы применять свои знания и опыт для помощи бойцам СВО.

«Дрон «Упырь» родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца – до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство «Упырей» будет развиваться», – отметил Артем Жога.

Кроме того, полпред обсудил с командой разработчиков обмен опытом между уральскими и донецкими специалистами, меры поддержки и перспективные образцы. Сейчас предприятие работает над созданием тяжелого дрона «Бердыш», в задачи которого входит поддержка штурмовых отрядов.

Напомним, что FPV-дрон «Упырь» разработан для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно и применяется на всех направлениях специальной военной операции.

Екатеринбург, Елена Васильева

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