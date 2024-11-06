Ученые нашли новые виды редких растений и животных в свердловских лесопарках

Красная книга Свердловской области готовится к переизданию в 2028 году. Уральские ученые дополнят ее новыми видами редких и исчезающих видов растений, которые удалось обнаружить в природных парках региона.

Так, например, в Шарташском лесопарке была найдена гудайера ползучая – вид, который считался с конца XX века исчезнувшим с территории парка. В одном из водоемов парка «Оленьи ручьи» ученые обнаружили гребенчатого тритона, который ранее там не встречался. Это очень уязвимый вид, который нуждается в особой охране. Также на туристическом маршруте в «Оленьих ручьях» неожиданно разрослась наперстянка крупноцветковая, которая занесена в Красную книгу Свердловской области.

«Исследования показывают, что уже за пределами туристских маршрутов природные комплексы практически не тронуты, а благоустройство охраняемых природных территорий помогает сохранить природную среду», – сообщили в областном департаменте информполитики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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