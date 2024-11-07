Почти 250 единиц техники расчищали свердловские трассы после снегопадов

За минувшие сутки в Свердловской области выпало до 8 сантиметров снега. На 35 метеопостах был зарегистрирован низкий коэффициент сцепления на дорогах. При этом в северной части региона больших снегопадов не было.

Как сообщил ДИП, для устранения последствий стихии на дорогах работали 242 единицы техники. В том числе: 178 комбинированных дорожных машин, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера, и 20 единиц прочей техники. На трассах использовали 6400 тонн пескосоляной смеси, чтобы посыпать наледь.

Напомним, по прогнозу Уралгидрометцентра, сегодня к вечеру на юго-восточной территории области также ожидается умеренный снегопад. К выходным осадки почти прекратятся.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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