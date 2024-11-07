На Уралмаше временно закрыли движение троллейбусов

В Екатеринбурге на пересечении улиц 40-летия Октября и Восстания с 7 по 10 ноября закроют движение троллейбусов. Под ограничения попадают маршруты № 29, 30 и 38.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этом участке проводятся аварийно-восстановительные работы сетей водопровода. На месте ремонта установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – отмечают в администрации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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