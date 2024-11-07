Суд взыскал 80 тысяч рублей с хозяйки пса, покусавшего ребенка

Хозяйка тибетского мастифа выплатит компенсацию морального вреда за то, что ее питомец укусил 12-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент случился летом 2022 года в коллективном саду «Жилищник-3». Пострадавший ребенок был на улице с сестрой. Женщина выгуливала пса на поводке, но без намордника. В какой-то момент она потеряла бдительность из-за упавшего на землю телефона, и пес вцепился в ногу подошедшего мальчика. Хозяйка собаки предложила деньги родителям ребенка, но те от помощи отказались. Мальчика доставили в ДГКБ № 9, где ему оказали медицинскую помощь. В течение месяца ребенок проходил курс антирабической вакцинации. После этого школьнику потребовалась помощь психолога, так как он стал бояться собак.

В интересах пострадавшего ребенка прокуратура обратилась в Верх-Исетский суд, попросив взыскать с хозяйки мастифа 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд смягчил требование и обязал женщину выплатить семье мальчика 80 тысяч рублей компенсации. Екатеринбурженка пыталась обжаловать это решение, но Свердловский областной суд не нашел причин для изменения постановления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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