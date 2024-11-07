Спорный арт-объект в центре Екатеринбурга изменили

В Екатеринбурге на этой неделе появился спорный арт-объект – возле исторического здания Главпочтамта на стенде, где прежде были портреты известных уральцев с описанием их достижений, теперь появилась надпись «Идите лесом». В ней заподозрили пропаганду.

«Если загуглить «Идите лесом», то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и «испуганным патриотам». А самое забавное, что, по моему мнению, это большой привет и Роскомнадзору, который располагается в том же здании», – написал в своем телеграм-канале депутат заксобрания Алексей Свалов.

Он уточнил, что объект появился при поддержке «Атомстройкомплекса» в рамках фестиваля искусства «Чо». После поста Свалова две буквы – «ТЕ» – из арт-объекта убрали.

Отметим, мнения горожан по поводу надписи неоднозначные. Многие люди, которые успели оценить арт-объект и поделиться своим мнениeм в соцсетях, считают, что у него невысокая культурная ценность. «У этого застройщика есть дома, апартаменты, что-то же они строят. Вот пусть там и устраивают свои биеннале. Возможно, кому-то это действительно нравится, о вкусах, конечно, не спорят, но не нужно уродовать общественные пространства», – пишут горожане в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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