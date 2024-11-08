На Урале потеплеет перед резким похолоданием

В Екатеринбурге к выходным потеплеет до +2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Уже завтра, в субботу, ожидается существенное потепление, будет идти снег с дождем. Ночью подморозит до -1 °C, а днем в воскресенье будет около нуля. Осадки прекратятся только к концу выходных.

На следующей неделе, по данным метеобюро, похолодает. В ночь на понедельник температура опустится до -7 градусов, днем будет -5°. Такая погода ожидается в течение всей следующей рабочей пятидневки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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