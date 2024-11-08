Суд вынес приговор водителю-мигранту, который уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3 годам лишения свободы 39-летнего иностранного гражданина за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дорожная авария произошла в пятом часу утра 24 августа 2024 года на ЕКАД. Водитель «Фольксваген Поло» вез в аэропорт Кольцово жительницу Первоуральска. Женщина сидела на заднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем. Машина ехала со скоростью 90 км/ч. Как доказал гособвинитель в суде, водитель с включенным ближним светом фар объективно мог видеть, что на значительном расстоянии впереди на правой стороне стоит автомобиль «Ивеко Стралис» с полуприцепом с включенными аварийными огнями.

Однако мужчина за рулем был в утомленном состоянии. Он сместился на правую полосу и врезался в грузовик. Пассажирка «Фольксвагена» получила сочетанные механические травмы головы и туловища и скончалась на месте происшествия. Водитель также получил травмы. Во время следствия мужчина признался, что уснул за рулем.

Суд признал водителям виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также мигрант лишен водительских прав на 2,5 года и обязан выплатить семье погибшей пассажирки 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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