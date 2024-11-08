Мэр Екатеринбурга лишил премий глав районов за плохую уборку снега

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на утреннем совещании отчитал коммунальщиков и глав районов за плохую уборку улиц после первого снегопада. Градоначальник потребовал вывозить снег сразу, чтобы не образовывались сугробы. Глав районов за то, что не справились с работой, лишили премий. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии.

«В середине недели начался снегопад, который стал первым серьезным испытанием для служб благоустройства. Коллеги, это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные. Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки – поручение не исполнено. По дорогам и тротуарам перемещаются миллионы людей каждый день. Качество содержания улиц – вопрос безопасности. Этого терпеть нельзя. Главы районов депремированы – распоряжение я дал. Если ситуация не изменится, поставлю кадровый вопрос», – заявил Орлов на совещании.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Екатеринбург 6 ноября. За сутки выпало 7 сантиметров снега. На уборку улиц было брошено 159 единиц техники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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